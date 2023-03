Terremoto, i sindacati incontrano il sindaco di Umbertide: sul piatto misure per le popolazioni

Le organizzazioni sindacali, Cgil, Cisl e Uil, insieme alle strutture dei pensionati Spi-Cgil Fnp-Cisl Uilp-Uil, hanno incontrato l'amministrazione comunale di Umbertide. L'incontro era stato richiesto dai sindacati per un confronto su politiche e linee guida del bilancio 2023, richiesta poi integrata da una successiva di confronto urgente sulla situazione prodotta dal sisma e sulle ulteriori azioni da mettere in campo a sostegno della popolazione colpita dal terremoto, in particolare nella zona di Pierantonio.

Le organizzazioni sindacali hanno già messo in atto iniziative di sostegno (economico e alimentare) alle popolazioni colpite. Fondamentale sarà il riconoscimento dello stato di emergenza, e in attesa della decisione ufficiale, le parti hanno condiviso di riaggiornarsi a breve, per analizzare soluzioni specifiche legate al sisma in occasione della predisposizione del bilancio, sul versante sociale, tariffario, economico.