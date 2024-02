Terremoto a Spoleto, sopralluoghi nelle scuole

Controlli dopo il terremoto. Come spiega una nota "nessun danno è stato rilevato, dai tecnici del Comune di Spoleto e della Provincia di Perugia, durante i sopralluoghi che si sono tenuti questa mattina, domenica 11 febbraio, nei 37 edifici scolastici presenti nel territorio comunale (2 asili nido, 14 scuole d'infanzia, 10 primarie, 4 secondarie di primo grado e 7 secondarie di secondo grado)".

E ancora: "Venticinque tecnici comunali, suddivisi in dieci squadre, sono stati impegnati questa mattina nella verifica di eventuali danni agli edifici scolastici".



A termine dei sopralluoghi "è stata confermata per lunedì 12 febbraio la ripresa regolare delle lezioni".

L'area di accoglienza di Eggi resta aperta

"Anche nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio l’area di accoglienza disponibile resta quella allestita nell’area attrezzata di Eggi", spiega il Comune. Come si legge in una nota "per facilitare l’organizzazione dei volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile, e alla luce del fatto che nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio nessuno ha usufruito dei 20 posti letto a disposizione, coloro che intendono, per una maggiore tranquillità, trascorrere la notte nell’area di accoglienza di Eggi, dovranno comunicarlo entro le ore 20 di questa sera alla sede di Santo Chiodo della Protezione Civile del Comune di Spoleto chiamando il numero 0743 222450. Gli spazi della palestra dell'Istituto Alberghiero e del Palarota verranno riaperti e messi a disposizione della popolazione nel caso in cui l'evolversi della situazione lo dovesse rendere necessario".