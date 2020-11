Terre e Musei dell'Umbria, entra anche il Museo della Città di Bettona

E' stata siglata la nuova convenzione Terre e Musei dell'Umbria per la valorizzazione della cultura nei territori umbri; nella rete culturale è presente anche il Museo della Città di Bettona.

La convenzione prevede, tra le sue finalità, la salvaguardia e la valorizzazione della cultura dei territori e delle testimonianze storiche, attraverso iniziative volte a far conoscere il patrimonio culturale nel mondo, promuovendo e sostenendo il turismo.

Una delle importanti linee strategiche approvate è anche quella di affiancare allo storico ruolo conservativo dei musei, quello didattico-divulgativo.

Ma soprattutto in questo modo viene condivisa una "gestione unitaria" mediante un unico gestore per lo svolgimento di attività e per la fornitura di materiali e servizi di comune utilità, anche al fine di conseguire ogni possibile economia di scala.