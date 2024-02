Domani inizia la Quaresima, l’arcivescovo Ivan Maffeis: “Si apre davanti a noi un tempo di grazia…” con il pensiero ai poveri e alla Terra Santa

Inizia domani con il Mercoledì delle Ceneri la Quaresima, cammino di fede in preparazione alla Pasqua di Risurrezione vissuto con particolare raccoglimento spirituale, sobrietà, penitenza, digiuno e sostegno alle opere di carità.

"Si apre davanti a noi un tempo di grazia in cui - come sottolinea il Messaggio del Papa - 'Dio educa il suo popolo, perché esca dalle sue schiavitù' e faccia propria quella 'chiamata vigorosa alla libertà', che 'matura in un cammino' - evidenzia l’arcivescovo mons. Ivan Maffeis nella sua lettera rivolta alla comunità cristiana di Perugia-Città della Pieve in vista della Quaresima - La Quaresima ci provoca a uscire da questi orizzonti chiusi, che portano a 'vagare nella vita come in una landa desolata, senza una terra promessa'. Per stare alla presenza di Dio e del fratello, ci propone di saperci fermare in preghiera, in una frequentazione più assidua della Parola del Signore, che porti a recuperare la dimensione contemplativa della vita".

Monsignor Maffeis propone anche due segni di "condivisione concreta" da promuovere nelle comunità parrocchiali: domenica 10 marzo le offerte saranno destinate alla Caritas diocesana, impegnata a restituire dignità e ad accompagnare diverse migliaia di persone; venerdì Santo (29 marzo) si terrà "una seconda colletta di questo tempo che ci accompagna a Pasqua – scrive l’arcivescovo – quella per la Terra Santa… Nella drammatica situazione odierna, tale vicinanza è indispensabile per permettere alla Custodia di sostenere la presenza dei cristiani a Gaza, a Betlemme e a Gerusalemme, il mantenimento dei Luoghi Santi come delle attività pastorali e delle opere sociali - scuole, case per anziani, ospedale - che vanno a beneficio di tutti, in particolare dei più bisognosi".