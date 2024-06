Un'estate “In viaggio con Ulisse”, torna l'appuntamento con la Giornata diocesana dei “Gr.Est. 2024”

Chiuse le scuole e con l'arrivo dell'estate è tempo di GrEst. La Giornata diocesana dei “Gr.Est.”, in calendario mercoledì 19 giugno, dalle ore 8.30 alle 12, al Percorso verde “Leonardo Cenci”, a Pian di Massiano di Perugia, è da anni un appuntamento immancabile per alcune migliaia di ragazzi e giovani animatori di 36 oratori con i loro parroci, vice parroci, religiosi e religiose, provenienti un po’ da tutte le 32 Unità pastorali della Diocesi.

Porteranno i loro saluti l’arcivescovo Ivan Maffeis e i rappresentanti delle Istituzioni civili del capoluogo regionale.

Giovani e adulti quest’anno si confronteranno con il tema dell’Odissea, seguendo il sussidio “A Gonfie Vele!” con cui molti oratori progettano insieme - ciascuno con la propria specificità ma in un cammino unico - le giornate dei “Gr.Est”.

Giochi e personaggi ispirati alle avventure di Ulisse faranno camminare i bambini in un percorso per diventare “eroi”. Diventare eroi della propria vita significa non arrendersi davanti agli ostacoli, tirare sempre fuori il buono e il bello che c’è in ogni circostanza di vita, ma tutto questo senza essere mai soli.

Si impara a navigare nel mare della vita se si impara a tendere la mano all’amico, al fratello, all’animatore, al genitore e soprattutto al Signore che sempre ci guida.

Penelope rappresenta casa e la memoria storica, anche quella dell’azione di Dio nella nostra vita e la speranza.

Il viaggio che compie Ulisse è un viaggio che trasforma. Alla fine di questo viaggio come torniamo a casa? Qual è la nostra casa, il nostro porto sicuro?

Questi gli interrogativi su cui gli animatori dei “Gr.Est.” cercheranno di far riflettere i bambini attraverso un lungo viaggio ricco di avventure.