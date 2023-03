Telefono Rosa, raccolta fondi nei supermercati Emi e Hurrà

Raccolta fondi per sostenere il Telefono Rosa. Dall'uno all’8 marzo i clienti dei supermercati Emi e Hurrà hanno potuto donare alle casse un contributo che sarà devoluto al Telefono Rosa.

"E’ la quarta edizione dell’iniziativa - spiegano da Gmf – gruppo Unicomm (Socio di Selex Gruppo Commerciale) - , a testimonianza dell’attenzione dell’azienda sul tema della violenza contro le donne e, più in generale, sul fronte delle discriminazioni di cui le donne sono state e sono ancora oggi oggetto in tutto il mondo".

Emi e Hurrà, prosegue la nota, "aggiungeranno poi un loro contributo alla cifra raccolta grazie alle donazioni dei clienti".

L’obiettivo "è sostenere l’Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa ed in particolare il percorso psicologico messo a punto dopo il lockdown, che prevede un ciclo gratuito di dieci incontri con professioniste, da fare sia in presenza che da remoto. In un momento di grande difficoltà economica l’Associazione ha come obiettivo aiutare le donne e le famiglie che ne hanno bisogno, facendosi quindi carico delle spese che non riescono a sostenere".

Il Telefono Rosa

Il Telefono Rosa nasce nel 1988 e si occupa di combattere la violenza di genere sostenendo donne e minori. Oggi l’associazione costituita da 60 volontarie gestisce 4 centri anti violenza, due case di semi autonomia, due case rifugio, offrendo gratuitamente: consulenza legale e psicologica accoglienza e supporto, alle donne vittime di violenza e stalking.