Al "Capitini" la merenda si ordina con l'app@itet direttamente dal cellulare

Merendapp, la scarichi nel telefonino, attivi il codice e puoi acquistare panini e bevande al bar della scuola.

Un’applicazione (App@Itet) studiata e realizzata da uno studente del Capitini, attraverso la quale viene eliminata la distinta cartacea sulla quale i ragazzi appuntavano la merenda da acquistare al bar e che poi veniva ritirata da uno di loro, per tutti.

Con le nuove norme anti Covid viene eliminato il passaggio di trascrizione su carta dei prodotti da ordinare e il tutto avviene via app (per Android e Ios). Così da sabato scorso i gestori del bar interno della scuola (Cooperativa "Delfino") sono passati in tutte le classi per la vendita dei codici necessari ad effettuare acquisti di merende online.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per un importo di 10 euro si ottiene un codice che andrà inserito nella App ad ogni prenotazione di merenda e che servirà per ordinare la merenda, fio al raggiungimento dei 10 euro di credito. Una volta esaurito il quale si potrà ricaricare la app con un nuovo codice direttamente al bar.