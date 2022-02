INVIATO CITTADINO Terribili quegli anni. Sul palcoscenico la tragedia oscura del terrorismo

Terribili quegli anni. La tragedia oscura del terrorismo in palcoscenico. Nicola Mariuccini si scopre drammaturgo di vaglia.

Teatro di denuncia, non didascalico (né propagandistico o pedagogico), ma utile a storicizzare eventi dell’altroieri sui quali si puntano i riflettori per una rilettura in chiave politica.

Il plot è quello di “Avrai vent’anni tutta la vita”, tratto dal libro di Nicola Mariuccini. Nel cast: Daphne Morelli, Thomas Trabacchi e Francesco Bolo Rossini che ha curato anche la regia.

Voce narrante di Fabrizio Gifuni. Con Samuele Chiovoloni che ha collaborato alla drammaturgia e alla regia. Sound design: Nicola Frattegiani. Video: Dromo Studio. Costumi: Augustina Castellani. Service luci e suono: Giombolini & Cerquiglini.

Adempiute con piacere le citazioni di rito, è d’obbligo riferire che la vicenda è quella di Luigino Reattino (personaggio di fantasia su fatti realmente accaduti). Si parla delle Brigate Rosse, segnatamente del rapimento e liberazione del generale statunitense Dozier. In un contesto evenemenziale caratterizzato da un clima di sospetto che fece traballare il sistema.

Verità fattuale e verità giudiziaria confliggono e sono distanti anni luce. Luigino, il capro espiatorio che paga per tutti, tenuto vent’anni in attesa di giudizio con l’ipotesi che fosse lui il Grande Vecchio, impegnato a tessere le trame di un progetto terroristico nazionale. C’è chi ci ha creduto, anche dalle nostre parti.

Scontro fra ideologia professata e voglia di normalizzazione, anche a costo di ricorrere alla menzogna e alle torture di Stato, a carico di uomini e donne variamente coinvolti nelle vicende.

Eccellenti gli attori. Bolo Rossini non ha bisogno di accreditamenti. Trabacchi è pertinente ed efficace. Meraviglia la giovane Daphne Morelli, cresciuta e maturata. Tanto da poter degnamente rivestire tre ruoli: la moglie ambigua, la velina tutta mossette e vacuità, la Verità scurovestita.

Sul ruolo ambiguo della moglie, Mariuccini conviene con l’Inviato Cittadino: “L’ambiguità che hai colto nel ruolo della moglie è esatta: Luigi la rivede in tutta la sua seducente bellezza. Capisce che però non è più sua, è distante ormai: lo si capisce dal fatto che lei gli comunica che lo lascia, prima di andarsene”. E precisa: “È una empatia fredda, formale, quella che gli esprime. Le parole sono anche di comprensione, ma gli dice esplicitamente "sei solo". Né lei né il sindacato possono e vogliono fare qualcosa per aiutarlo”.

Il lavoro è suscettibile di letture su più piani. Il personaggio di Trabacchi naviga fra giudice, poliziotto e… alter ego del protagonista. Non è un caso che la pièce si apra e si chiuda con la morte di Luigino e che lo si scopra vestito allo stesso modo dell’inquirente. Che altro non è se non il doppio nel quale Luigino si proietta nel riavvolgere il film della propria avventura esistenziale. Una rivisitazione della propria esperienza. Non un autodafé.

Una proposta, questa patrocinata da Riccardo Regi e dal suo team, che – pur nella chiave del dramma – non manca di sipari divertenti come l’ironia sulle tivvù commerciali, con Bolo a fare da imbonitore e Daphne da bella svampitella. Bolo impersona brillantemente il ruolo del presentatore ciarlatano. E lo fa da par suo: come meglio non si potrebbe. Gli basta indossare il doppiopetto chiaro e il gioco è fatto.

Proprio una prova convincente per tutti. I Perugini potranno assistere alle repliche del 15 e 16 febbraio al Teatro Zenith. Per quanto mi riguarda, torno a vederlo.