VISTI PER VOI. “Io sono natura”. Poesia e musica dalla pagina di Walt Whitman con Marco Bocci al Morlacchi.

Uno spettacolo corale, nel quadro di Umbria Green Festival, che vede in sinergia l’attore di Marsciano e l’orchestra da Camera del Conservatorio di Perugia, guidata dal M° Salvatore dell’Atti, Direttore e compositore di rango. In questa occasione, l’orchestra accompagna i testi con musica a tema ambientale.

Introduzione e saluto della presidentessa del Garden Club Perugia Giuseppina Massi Benedetti, la quale ricorda le affinità elettive tra il poeta statunitense e l’attività dell’Associazione da lei presieduta. Menzionando lo straordinario successo conseguito dalla manifestazione “I giorni delle rose” a Villa Fidelia di Spello con oltre 30 mila visitatori.

La presentazione a carico di Sara Ventroni, curatrice dell’opera di Whitman in Italia, alla cui competenza è stata affidata la scelta di una serie di poesie dalla vasta opera poetica (389 le composizioni dell’edizione finale) dell’autore statunitense.

Di Sara è da oggi in libreria la traduzione di “Terra desolata” di Eliot per i tipi di Ponte alle Grazie.

La Ventroni riassume magistralmente gli snodi e i contenuti dei quattro movimenti di lettura e cinque interventi dell’Orchestra.

Bocci si muove disinvoltamente fra le parole del poeta, rendendole trasparenti nei significati di temi ambientali e di canto d’amore alla Terra.

L’orchestra esegue brani poco noti (almeno al grosso pubblico) per non interferire nella sequenzialità dei testi. Ma chiude con l’Aria sulla quarta corda di Bach, nota per essere stata scelta da Piero Angela come sigla per il suo Superquark.

Saluti e applausi finali con l’attore che lancia baci in direzione del palco dove siedono la moglie Laura Chiatti e le due bambine che hanno seguito con attenzione e compostezza un’interpretazione sentita.