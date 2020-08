Il "Mistero buffo" censurato e le responsabilità politiche: "La Lega non c'entra nulla, chiedete al sindaco del Pd"

Il "Mistero buffo" non va in scena a Massa Martana e vengono chiamate in causa la Chiesa e la Lega, ma la decisione è tutta in capo al sindaco Federici, del Pd.

"A Massa Martana l'unico ‘mistero buffo’ da chiarire è sapere se qualcuno sia alla guida del nostro Comune – così Luana Sensini Passero della Lega di Massa Martana che prosegue – La figuraccia rimediata dal sindaco di centrosinistra Francesco Federici è colossale: è riuscito a far assurgere Massa Martana alle cronache nazionali per ignoranza e pressapochismo conclamati".

L'esponente della Lega ricorda come sia stato proprio il primo cittadino a chiedere "uno spettacolo un po’ più leggero e alla portata di tutti. Magari con meno contenuto".

La Lega tirata in ballo per una vicenda nella quale non ha espresso una posizione, è al centro delle dichiarazioni della senatrice Valeria Alessandrini, responsabile territoriale Lega. "A rimediare una brutta figuraccia, l'ennesima, è il consigliere regionale grillino Thomas De Luca - afferma Alessandrini - In merito alla cancellazione dello spettacolo teatrale 'Mistero Buffo' di Dario Fo in programma a Massa Martana il consigliere grillino scrive 'nell'Umbria a trazione leghista nel 2020 succede anche questo' parlando di un 'atteggiamento censorio' che fa 'precipitare la nostra regione negli anni bui del Medioevo' come già accaduto 'con la delibera sulla pillola abortiva'. Parole che lasciano intendere delle responsabilità della giunta regionale leghista nella censura dell'opera teatrale. Peccato però che a cancellare lo spettacolo dal cartellone degli eventi sia stata l'amministrazione comunale di Massa Martana guidata dal centrosinistra".

Per la senatrice leghista "si tratta dell'ennesimo tentativo becero e insensato di gettare fango sul governo regionale Tesei da parte di chi, dopo l'ennesima figuraccia, ha perso ogni credibilità anche tra i propri sostenitori".