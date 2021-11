Teatro dell’Accademia di Tuoro. Doppia iniziativa dantesca per il pubblico e per le scuole.

Una duplice iniziativa – propiziata dalla Pro Loco, dal Comune di Tuoro, dalle scuole – che ha visto confluire in una partecipata matinée le scuole della cittadina “annibalica”. I ragazzi delle terze medie, accompagnate dai rispettivi insegnanti, hanno potuto assistere allo spettacolo dantesco dell’Accademia del Dónca, capitanata dal fondatore, il nostro Sandro Allegrini, assecondato dalle letture interpretate degli attori Leandro Corbucci, Gian Franco Zampetti e Fabiola Marchesi, con un cameo dedicato alla figura di Francesca da Rimini.

L’Inferno di Dante, tradotto in perugino-magionese da Ennio Cricco, è un testo ad alta intensità emotiva, caro a Enrico Vaime e a Roberto Benigni, a Filippo timi e a Massimo Angeletti, a Giovanni Moretti e a quanti sono legati alle nostre radici culturali.

(Gli attori del Dónca con l'assessore Pietro Renzoni e docenti)

Gli studenti hanno seguito con interessata partecipazione le spiegazioni introduttive e le affabulazioni successive che hanno riguardato episodi significativi come la porta dell’Inferno, Caronte, Paolo e Francesca, Ciacco dell’Anguillara, Farinata degli Uberti, Ulisse, il conte Ugolino della Gherardesca. Fino a chiudere col trionfale “… e quindi uscimmo a riveder le stelle!” [ariscappìss(e)me a rvedé le stelle].

All’evento per le scuole hanno assistito l’assessore Pietro Renzoni e il dirigente Giuseppe Costanzo.

Lo spettacolo serale si è avvalso della collaborazione dei musicisti Guido Arbonelli e Natalia Benedetti, che hanno conferito alla rappresentazione il valore aggiunto della stesura di un tappeto musicale, adeguato al contesto ad alta drammaticità.

Saluti e ringraziamenti della sindaca Maria Elena Minciaroni che ha rivolto alla compagine attoriale e all’Accademia della peruginità persuasi complimenti e un invito ad altre occasioni di incontro tra la popolazione torreggiana e l’Associazione che si fa carico di conservare e tutelare la fisionomia culturale, linguistica e antropologica dei nostri territori.

L’Accademia ha inteso ricambiare l’apprezzamento della prima cittadina col dono simbolico di un portachiavi in cui è effigiata la maschera perugina del Bartoccio, inclusa in una grande lettera D. Logo donato dal grafico Marco Vergoni e riprodotto in tarsia da Rolando Chiaraluce.

(La consegna del dono alla sindaca Maria Elena Minciaroni)