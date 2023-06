Tavole Umbre, un viaggio enogastronomico nel cuore dell’Umbria con la chef Nicoletta Franceschini

Nicoletta Franceschini, rinomata chef umbra e allieva di Niko Romito con un'importante esperienza alle spalle con la chef Klugmann, continua a portare avanti il suo progetto di cucina territoriale presso il suo Ristorante Silene. Con una dedizione senza pari alla cucina delle erbe spontanee e dei prodotti del bosco, Nicoletta si è affermata come l'unica chef umbra donna che promuove con passione le tradizioni culinarie locali. Per celebrare le eccellenze regionali, la chef ha ideato "TAVOLE UMBRE", un imperdibile viaggio enogastronomico attraverso i sapori e i profumi che rendono unica la nostra regione. Dall'olio al vino, dalle erbe antiche alle carni, dal lago Trasimeno alla fascia olivata, ogni appuntamento offrirà un'esperienza autentica che rispecchia la tradizione culinaria e il territorio umbro.Un'opportunità unica per produttori, cantine, frantoi e artigiani locali di raccontarsi ed essere raccontati attraverso gli straordinari piatti di Nicoletta.

Questi incontri rappresentano un'occasione di condivisione e di valorizzazione delle eccellenze locali, permettendo ai partecipanti di scoprire l'autenticità dei prodotti e delle persone che si celano dietro di essi. Il primo incontro è per il 30 giugno e avrà come ospite la rinomata cantina "Collecapretta", recentemente inserita tra le top 10 cantine di vini naturali dal Gambero Rosso. Questo evento inaugurale sarà l'occasione perfetta per scoprire i vini eccezionali prodotti da Collecapretta e apprezzarli in abbinamento a un menù creato ad hoc dalla chef. Gli incontri proseguiranno con cadenza bisettimanale per tutto il mese di luglio, offrendo ulteriori occasioni di scoperta e di esperienze enogastronomiche di qualità. I partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nel cuore dell'Umbria attraverso i sapori, gli odori e le storie che caratterizzano il territorio. L'appuntamento successivo alla pausa estiva è previsto per settembre, quando la serie di incontri riprenderà per continuare a promuovere la cucina territoriale e le eccellenze umbre. Il Ristorante Silene di Nicoletta Franceschini si conferma come una destinazione culinaria d'eccellenza, offrendo agli ospiti un'opportunità unica per scoprire e apprezzare le diverse eccellenze enogastronomiche regionali, rendendo omaggio alla tradizione culinaria umbra e valorizzando i produttori locali.

GLI APPUNTAMENTI:

30 giugno: Collecapretta (cantina)

14 luglio: Bio Alberti (da confermare)

28 luglio: Gaudenzi o Decimi (frantoio)