Tassa sui rifiuti, rinvio della prima rata e conguaglio del 2021: ecco quando si pagherà a Perugia

Via libera in commissione affari istituzionali e bilancio del Comune di Perugia per il nuovo calendario di pagamenti della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2022.

Le quattro scadenze individuate sono: prima rata entro il 30 giugno 2022; seconda rata entro il 31 agosto 2022; terza rata entro il 31 ottobre 2022 e quarta rata entro il 2 dicembre 2022. Resta consentita la facoltà di pagare l'importo della tassa in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2022 oppure entro il termine previsto per il pagamento della prima rata.

L'allungamento dei termini di pagamento è dovuto alla mancata validazione del piano economico finanziario da parte dell’Auri, l’ente di governo dell’ambito territoriale e che determina sia l’impossibilità di individuare le tariffe sia di inviare, da parte del gestore, gli avvisi di pagamento in tempi congrui rispetto alla prima scadenza precedentemente individuata dal consiglio comunale.

Se il piano economico finanziario non dovesse essere validato dall’Auri si procederà con le vecchie tariffe in acconto sui nuovi calcoli, da sottoporre a conguaglio con nell'ultima rata.

Per la maggioranza il nuovo metodo tariffario di Arera deliberato nell’agosto 2021 ha stravolto procedure e sistemi, ma che il conguaglio 2021 rappresenta una partita modesta che non inciderà più di tanto sulle tasche dei cittadini.

I consiglieri di opposizione hanno espresso forti perplessità sulla prima scadenza della Tari 2022 (30 giugno) con i cittadini che subiranno un’ulteriore penalizzazione coincidendo questo adempimento con il pagamento del conguaglio relativo al 2021 e che l’ultima rata di conguaglio del 2022, dovuta entro il 2 dicembre, rischia di trasformarsi in un’autentica “mazzata” di fine anno per i contribuenti.