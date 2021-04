Tassa sui rifiuti, le nuove date di pagamento a Perugia

L’importo da versare per l’anno in corso sarà calcolato sulla base delle tariffe 2020, applicando l’eventuale conguaglio alle tariffe 2021 sugli avvisi di pagamento della prima rata relativa al 2022

Approvate le nuove scadenze per il pagamento della tassa sui rifiuti per l’anno 2021. Due le modalità di pagamento: in una rata unica entro il 16 giugno prossimo, oppure in quattro rate al 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. L’importo da versare per l’anno in corso sarà calcolato sulla base delle tariffe 2020, applicando l’eventuale conguaglio alle tariffe 2021 sugli avvisi di pagamento della prima rata relativa al 2022.

"La modalità di pagamento – ha precisato l’assessore Bertinelli - è stata possibile a seguito del disallineamento tra il Pef e il bilancio di previsione, che dà la possibilità di spostare il termine per la definizione delle tariffe al 30 giugno prossimo. Tuttavia, dobbiamo tenere conto anche della necessità dell’ente di avere un flusso finanziario in entrata derivante, appunto, dalla bollettazione. L’eventuale conguaglio – ha concluso Bertinelli - è posticipato al 2022 in modo da venire incontro alle esigenze di famiglie e operatori che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria".