Perugia, agevolazioni e sconti per il pagamento della tassa sui rifiuti: ecco come fare

Agevolazioni e sconti per il pagamento della tassa sui rifiuti, le domande vanno presentate al Comune di Perugia entro il 30 settembre.

Previste differenti tipologie di agevolazioni (esenzione totale, contributo al 50% o 30%, riduzioni, ecc.) a seconda dell'indicatore isee posseduto.

Le domande vanno presentate al Comune di Perugia esclusivamente on line con SPID o carta d'identità elettronica.

Il termine di scadenza delle istanze è fissato al 30 settembre 2022, mentre slitta al 31 gennaio 2023 esclusivamente per i contribuenti che abbiano acquisito la residenza a Perugia dopo il 30 settembre 2022.

Requisiti per presentare la richiesta:

- cittadinanza italiana o dell'U.E. o di paesi che non aderiscono all'U.E. purché in regola con le norme vigenti sull'immigrazione;

- residenza anagrafica nel Comune di Perugia;

- appartenenza a nucleo familiare intestatario di utenza tari relativa all'abitazione di residenza;

- possesso di attestazione isee 2022 in corso di validità.

Prevista l'esenzione totale per nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore ad € 6.000,00;



- Contributo pari al 50% per nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra € 6.001,00 e € 7.500,00;



- Contributo pari al 30% per nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra € 7.501,00 e € 9.000,00.



- Riduzione della tariffa per nuclei familiari con un numero di figli superiore a tre e con indicatore ISEE inferiore a € 20.000,00. (Tale agevolazione è cumulabile con quelle di cui a i punti b) e c));



- Esclusione della badante dal computo della tariffa in caso di nuclei familiari composti da un soggetto ultrasessantacinquenne portatore di handicap o da due soggetti ultrasessantacinquenni di cui almeno uno non autosufficiente, con indicatore ISEE non superiore a € 15.000,00;