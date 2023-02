INVIATO CITTADINO Il Comune di Perugia accetta la tarsia d’arte di Felicini e la espone nella biblioteca di San Matteo degli Armeni

Un atto dovuto. Anche per accrescere il patrimonio pubblico. Oltre che per corrispondere al generoso atto di donazione compiuto da Donatella Felicini, insegnante in pensione e figlia dell’artista