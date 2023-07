Fontivegge, arriva il sì: tariffe agevolate al parcheggio ex Metropark

Mentre la riqualificazione di Fontivegge procede vanno avanti anche i lavori del consiglio comunale che riguardano la zona. Lunedì 17 luglio è stato approvato, con 19 voti a favore, l’ordine del giorno presentato dal gruppo Progetto Perugia e dal consigliere Nicola Volpi del gruppo misto, relativo alla futura tariffazione del parcheggio ex Metropark.

Nella nota del comune si legge che l’ordine del giorno nasce in seguito al sopralluogo dei componenti della IV commissione a Fontivegge: “L’intervento sul parcheggio ex Metropark, manterrà inalterata la destinazione d’uso ma ottimizzando la funzionalità, gli accessi e la connessione con la stazione e i servizi dell’area. In dettaglio sono previsti la demolizione e la bonifica dell’ex distributore carburanti, la realizzazione di una rinnovata area di sosta con una capienza di circa 90 posti auto con accesso e uscita direttamente da via Settevalli, e la realizzazione di marciapiedi e percorsi che garantiscano la sicurezza degli utenti e la continuità pedonale tra parcheggio e stazione, nonché di aree verdi che fungano da filtro rispetto sia ai binari che alla viabilità stradale”.

E ancora: “Occorre prevedere, per il riqualificato parcheggio ex Metropark, un sistema tariffario che ne favorisca la fruizione da parte di tutta l’utenza, in quanto porta di accesso e di collegamento con tutta la città. Pertanto, l’odg impegna sindaco e giunta a prevedere tariffe calmierate, ad esempio, prima ora gratis o a basso costo, tariffa giornaliera a prezzo modico, e agevolate per particolari categorie, al fine di favorire la fruizione e non scoraggiare l’utilizzo del parcheggio Metropark”.