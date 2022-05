Tari 2022, il consiglio comunale approva le tariffe: "Riduzione per il 53% circa degli utenti"

Il consiglio comunale di Perugia approva con 20 voti a favore (maggioranza) ed 8 contrari (opposizione) le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2022.

Le quattro scadenze individuate sono: prima rata entro il 30 giugno 2022; seconda rata entro il 31 agosto 2022; terza rata entro il 31 ottobre 2022 e quarta rata entro il 2 dicembre 2022. Resta consentita la facoltà di pagare l'importo della tassa in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2022 oppure entro il termine previsto per il pagamento della prima rata.

Secondo il Comune di Perugia "a livello complessivo il carico tariffario sulle utenze domestiche si abbassa e si registrano riduzioni per circa il 60% degli utenti. Ad esempio, un’abitazione con autorimessa per complessivi 125 mq, con 3 occupanti, pagherà rispetto al 2021 oltre il 4% in meno".



Palazzo dei Priori aggiunge anche che "i nuclei familiari in condizioni di disagio economico-sociale potranno beneficiare anche nel 2022 delle specifiche riduzioni, previste ormai da numerosi anni, finanziate con appositi fondi di bilancio. Analoga conferma per le riduzioni in favore delle utenze collocate nelle zone soggette al disagio ambientale. Restano fermi anche gli abbattimenti per il conferimento dei rifiuti differenziati presso i centri di raccolta comunali".

Per quanto riguarda le utenze non dometiche "il risultato finale è un aumento medio dell’1%; in ogni caso, per molte utenze, anche grazie all’agevolazione Covid, si registra una riduzione o l’invarianza del prelievo".

Il prelievo complessivo, in cifra assoluta, scrive ancora il Comune di Perugia, "si riduce rispetto al 2021 del 1,12%. L’impatto complessivo delle tariffe per tutte le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2022 registra, pertanto, una riduzione per il 53% circa degli utenti".