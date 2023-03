Le tante contraddizioni nella grafia delle targhe odonomastiche a Perugia e non solo. Per esempio, via Maribelli. Ma qualcosa sta cambiando

Le tante contraddizioni nella grafia delle targhe odonomastiche a Perugia e non solo. Per esempio, via Maribelli.

Il recente incontro di Elce Viva sulla figura di Adelmo Maribelli, relatrice Fedora Boco ( INVIATO CITTADINO Toponomastica elcina a San Matteo (perugiatoday.it) ), sollecita una riflessione non nuova, ma sempre viva.

Ci riferiamo al fatto che è ormai d’uso, seguendo l’onda nazionale, scrivere nome e cognome dell’intestatario con le iniziali maiuscole. Contraddicendo le norme per la cui violazione, in tempi ormai lontani, la maestra ci avrebbe dato una tiratina d’orecchi. O una dolorosa (per noi) bacchettata sulla punta delle dita.

Ma tant’è. Alla base della scelta la considerazione di carattere grafico e “di moda”.

C’è chi – come Paolo Befani, vice presidente della Commissione Toponomastica – si oppone all’andazzo e si adopera per tornare alla forma corretta. Nel rispetto delle regole grammaticali a proposito di nomi propri.

Premesso che “del doman non v’è certezza”, mi limito a rilevare una antinomia elcina.

Mi spiace contraddire parzialmente l’amico Michele Chiuini che (per quanto attiene a via Maribelli), ha espresso soddisfazione per la targa odonomastica che ha asserito essere scritta (correttamente) con le iniziali maiuscole di nome e cognome.

Le foto in pagina dimostrano come ciò avvenga solo nella parte superiore. Lo scatto, realizzato ai piedi di quella via, dimostra il contrario. Facendoci constatare che, anche in questo caso, si è seguito il riprovevole andazzo di scrivere tutto in minuscola.

Con buona pace delle maestre che, poveri noi, brandiscono la bacchetta.

Ma, si può affermare che… “del doman c’è certezza”. Ci conferma infatti Paolo Befani la notizia per cui, finalmente, si è deciso di scrivere correttamente le iniziali maiuscole.

Intendiamoci: non si rifaranno tutte le tabelle. Ma le nuove, o quelle rinnovate per motivi di degrado, porteranno le iniziali maiuscole e il nome di persona (o comunque “proprio”) per esteso.

Ad oggi, quelle rifatte nel modo giusto assommano a una ventina.

In questa Battaglia, Befani è stato validamente affiancato dal professor Elmo Mannarino. Anche lui strenuus defensor dell’ortodossia grammaticale.