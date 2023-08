Sosta selvaggia in centro storico, targa coperta con il giornale per evitare la multa della ztl

I furbetti della sosta utilizzano trucchi e sotterfugi pur di non pagare le strisce blu o per parcheggiare nelle aree chiuse del centro storico, fino a occupare i posti per disabili.

Un lettore scrive in redazione chiedendo di farci portavoce, presso il sindaco o l’ufficio comunale preposto, di verificare se negli unici quattro stalli per disabili di piazza Italia le auto parcheggiate abbiano o no il diritto a sostare.

Lo stesso corpo di polizia municipale, fornendo i dati sui controlli della sosta con permesso disabili esposti, ha rivelato che la quasi totalità degli utenti ha tale permesso per trasportare un parente disabile, ma che quando sosta con l’auto, quel parente è a casa e non in auto. Quindi quel permesso non potrebbe essere utilizzato.

Il cittadino ci scrive, quindi, auspicando più controlli e l’aumento dei posti riservati ai disabili: “In questi unici quattro posti in piazza Italia, 5 volte su 10 le auto non hanno esposto il tagliando azzurro per disabili”.

Tra i furbetti va annoverato anche l’automobilista che per entrare in via del Parione, per poi parcheggiare in via del Giardino, a ridosso dell’ex carcere femminile e del Fatebenefratelli, zona chiusa e controllata con lo ztl, ha pensato bene di coprire la targa con fogli di giornale e volantini pubblicitari.

Altro furbetto, con furgone noleggiato in Croazia, è riuscito a entrare in via Marzia, zona chiusa dal pilomat, passando per via Oberdan e poi via Floramonti. Resta il dubbio di come sia uscito, visto che in fondo alla strada c’è il secondo pilomat, azionabile solo con radiocomando. Evidentemente non funzionava la barriera, visto che in via Marzia c'erano altre tre auto senza permesso in sosta, entrate tutte da via Oberdan, dove non c'è il pilomat.