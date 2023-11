Perugia non dimentica Paolo Vinti, l'omaggio in via Cartolari

“Con emozione altissima”, alla presenza di molti cittadini e sotto il cielo grigio di Perugia, oggi, martedì 18 novembre, si è svolta la cerimonia di inaugurazione per la targa in onore di Paolo Vinti, un uomo che ha segnato la storia culturale e politica della città con il suo impegno e la sua passione. Vinti, scomparso esattamente tredici anni fa, il 28 novembre del 2010, ha sempre combattuto per i suoi valori e per il bene della società.

La targa, opera dell’architetto Luciano Zeetti, si trova in via Cartolari in pieno centro storico, proprio dove di frequente si vedeva passeggiare il grande intellettuale.

Il fratello di Paolo, Stefano, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa, dai proponenti che tanto gli hanno voluto bene all’Amministrazione comunale.

Alla cerimonia, insieme ai fratelli di Paolo, hanno partecipato l’assessore Edi Cicchi, i consiglieri comunali Bistocchi, Croce, Maddoli e Zuccherini e il consigliere regionale Bori.

L’assessore Cicchi ha parlato di un valore, la condivisione, che certamente l’avrebbe accomunata a Paolo Vinti e ha concluso la cerimonia sottolineando che la politica deve essere “incontro e mai contrapposizione”.

Paolo Vinti è stato un intellettuale e un poeta perugino che ha saputo leggere la realtà locale in chiave globale e politica. Ha dialogato con la sua città e con le personalità che la visitavano, mostrando una straordinaria intelligenza e un talento raro, inoltre è stato apprezzato da critici prestigiosi come poeta e filosofo marxista.

La targa è sì un omaggio alla sua figura ma anche un invito a ricordare il suo contributo alla vita della città e a seguire il suo esempio di curiosità e di passione per le idee.