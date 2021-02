Case Bruciate in festa, tanti auguri a nonna Teresa per i suoi 105 anni

Case Bruciate festeggia una centenaria d'eccezione: nonna Teresa compie 105 anni.

Nata il 2 Febbraio 1916 alla giovane età di 23 anni, decide di condividere la propria vita con l'uomo dei suoi sogni Guido Boila e in quel lontano 1939 lo fa contro tutti in quanto deve farsi carico dei suoi due piccoli bambini Fernando e Fortunato, che lui aveva avuto da un precedente matrimonio in cui era rimasto vedovo.

Questo non è l'unico scoglio della sua vita, infatti deve attraversare sin dalla nascita, la pandemia della Spagnola, all'età di due anni la perdita della madre e poi la prima e seconda guerra mondiale.

Nonostante tutto la famiglia cresce nascono Giancarlo, Dino, Bruno e dopo 15 anni Patrizia. Inoltre nel corso della sua vita, sopporta il dolore per il venir meno di persone a lei molto care, fino ad attraversare questa ultima pandemia.

"A te mamma, nonna, bisnonna e trisnonna - scrivono i parenti stretti - anche se non possiamo starti vicino come vorremmo, vanno i più sinceri auguri da tutti noi, sperando che tu possa 'rallegrare' la nostra vita il più a lungo possibile. Tantissimi auguri di buon compleanno Teresa".