Tante nascita alla Città della Domenica: due rare civette delle nevi, due canguri e i somarelli bianchi dell'Asinara

Tante nascite straordinarie, anche di specie protette e rare, alla perugina Città della Domenica. Dopo la nascita dei due canguri Wallaby nelle settimane scorse, questa settimana si è verificato un evento straordinario per il parco, in quanto per la prima volta sono nati due cuccioli di civette delle nevi, specie salvaguardata perché a rischio estinzione. Non solo: anche gli asinelli bianchi dell’Asinara si sono dati da fare in questi mesi e proprio nella mattinata di venerdì 6 agosto è venuto alla luce un altro piccolo, che si va ad aggiungere a quello nato settimana scorsa. “Siamo molto emozionati e soddisfatti per queste nascite – ha detto il direttore del parco Alessandro Guidi –. I nuovi arrivati sono la testimonianza che stiamo lavorando bene e che gli animali sono in salute e protetti”.