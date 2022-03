IL PERSONAGGIO Expo di Dubai, la campionessa umbra Costanza Laliscia protagonista assoluta: quando lo sport lega due popoli lontani

Immancabile presenza della campionessa di endurance Costanza Laliscia tra i protagonisti che hanno rappresentato le eccellenze italiane e dell’Umbria a Expo Dubai 2020, la prima esposizione universale organizzata in un paese arabo, dedicata ai grandi temi di opportunità, sostenibilità e mobilità. “E’ da 20 anni che, grazie ai cavalli e all’endurance, Dubai e l’Umbria condividono esperienze importanti – ha detto la giovane atleta perugina nel corso di uno dei tavoli del regional day della Regione Umbria che si è svolto il 28 marzo nel Padiglione Italia – e io sono orgogliosa di rappresentare attraverso questa disciplina la mia terra, l’Umbria, una regione che ha fatto dei valori dell’endurance, natura, etica e sport, un veicolo di relazioni culturali, sociali ed economiche”.

Costanza Laliscia, a soli 22 anni, è l'atleta più vincente dell'endurance italiano e un tale traguardo, in quello che è uno degli sport a cavallo più duri al mondo, è motivo di grande orgoglio: “Orgoglio per realizzare ogni giorno il sogno di far coincidere la mia vita e la mia professione con le mie passioni e di farlo proprio nella mia terra, l’Umbria; e orgoglio di poter rappresentare la mia regione nel mondo, cogliendo fino in fondo l’opportunità di crescita che mi dà la possibilità di gareggiare a livello internazionale, confrontandomi con atleti di tutto il mondo, conoscendo luoghi splendidi e culture diverse dalla mia”.

Legame Umbria - Dubai attraverso il cavallo

Un legame importante quello che si è stretto tra Dubai e l'Umbria nel nome dell’endurance e del cavallo. “Questo nobile e fiero animale ha contribuito a far emergere visioni comuni che fanno riferimento all'opportunità di vivere in sinergia con gli altri e con l'ambiente, rispettando la natura e valorizzando la forza e i progetti delle persone. Ed è un legame che sento vivo in me ogni giorno, quando al mattino arrivo in scuderia per la mia giornata di allenamento. Italia Endurance Stables & Academy si trova infatti in via Emirati Arabi Uniti e l'ingresso alla scuderia è da piazza Dubai. E ciò rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio, visto che l'Umbria è l'unica regione italiana che ha sancito in maniera così forte e perenne questo legame".

L'endurance per Costanza è più di una passione, è una sfida da condividere con il cavallo, un compagno di viaggio fedele e votato al sacrificio: “L'endurance è una metafora della vita: la gara è lunga, divisa in tappe e piena di imprevisti; per portarla a termine c'è bisogno di confrontarsi con gli avversari, ma soprattutto di essere in simbiosi con il cavallo e di sentire e interpretare ogni segnale che ti manda”.

Il tavolo tematico a Expo Dubai

Al tavolo tematico “Umbria, armonia ed emozioni”, organizzato a Expo Dubay il 28 marzo, hanno partecipato il Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia Valerio de Cesaris, la professoressa Chiara Biscarini, Cattedra Unesco dell’Università per Stranieri di Perugia (risorse naturali, acqua), e la campionessa internazionale di endurance Costanza Laliscia. Insieme a lei anche il Generale Dr. Mohammed Essa Al Adhab – membro del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale del Dubai Racing Club e del Dubai Equestrian Club –, che ha portato il saluto e la gratitudine di Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum: “Un grande appassionato di endurance e amante dei cavalli – ha detto l’atleta perugina - che ha sempre seguito con interesse e simpatia la mia carriera e che mi ha ispirato e sostenuto insieme a mio padre Gianluca, campione del mondo 2005 proprio qui a Dubai, e a mia madre Simona Zucchetta, presidente di Italia Endurance Stables & Academy”. Il concerto per solo piano di Danilo Rea, a cura di Umbria Jazz, ha chiuso gli interventi suggellando sport e musica quali grandi ambasciatori dell’Umbria nel mondo.