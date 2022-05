Dopo la chiusura della scuola di via dei Priori, ex Open Space, i tangueros perugini trovano casa all’Oratorio di Santa Cecilia

Dopo la chiusura della sede di via dei Priori, ex Open Space, i tangueros perugini trovano casa all’Oratorio di Santa Cecilia. Perché il tango è cultura, eros, dialogo, dinamismo, socialità. È stato il covid a dare il colpo di grazia. È andato tutto alla rovescia, dopo i fasti della scuola creata da Emanuela Filippelli e Giancarlo Pastonchi, coppia sulla pedana e nella vita [En La Buena y en La Mala - Giancarlo Pastonchi e Emanuela Filippelli]. I Maestri si sono trasferiti a Milano e i loro allievi si sono ritrovati abbandonati. Per colmo di sventura, ha chiuso anche il bar di piazzetta Santo Stefano che fungeva loro da ritrovo: beveraggi, servizi igienici e luogo d’incontro.

Il gruppo dei superstiti della milonga ha trovato accoglienza all’Oratorio di Santa Cecilia, fra via Fratti e via della Stella, dove si incontrano un paio di volte al mese. Sono gli editui di Piazzolla e di Gardel e non possono fare a meno delle evoluzioni leggere e gratificanti del ballo al ritmo diabolico del bandoneon. Capitane del gruppo dei sopravvissuti sono Maria Sara Manganelli e Costanza Cavalaglio, validamente affiancate da tanti appassionati. Sono una ventina i frequentatori abituali, ma superano le cinquanta unità in occasione delle grandi milonghe alle quali accorrono appassionati anche da altre regioni. Ed è una festa di abiti, sorrisi, evoluzioni intense ed esplosive.

Per l’estate prossima hanno chiesto al Comune l’utilizzo dell’arena del Borgo Bello, in adiacenza al Circolo del Tempobono. Li affianca Sophie Persello di Tangram e li supportano amici e frequentatori delle loro riunioni. Certo che vederli al Santa Cecilia è stato uno spasso. Una cultura trasversale alle condizioni e all’età. Persone mature muoversi ritmicamente con fanciulle di primo conio. Il tutto in un clima sportivo, cameratesco. Stavo per dire “complice”. Ma è proprio così. Come si desume facilmente dalla foto in pagina.