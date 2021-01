Tamponi coronavirus, caos traffico a Santa Lucia: "Rispettate l'orario dell’appuntamento"

Traffico nel caos a Santa Lucia. File per i tamponi e viabilità ko. Come spiega la Usl Umbria 1 il problema è dovuto "al fatto che molti utenti si sono presentati senza rispettare l’orario dell’appuntamento, perlopiù anticipando di molto l’arrivo. Questo ha provocato gravi disagi alla viabilità nonostante, nel corso della mattinata, il numero del personale presente sia stato aumentato per snellire il più possibile le procedure del tampone".

A complicare la situazione anche "l’aumento dei tamponi da effettuare (970 - di cui 450 allievi di scuole materne, elementari e medie - contro i circa 500 abituali), in base alle nuove disposizioni che prevedono il test molecolare sui contatti stretti “a tempo 0” per un monitoraggio più stringente".

La Usl "invita i cittadini che devono recarsi al drive-through di Santa Lucia a rispettare il più possibile l’orario dell’appuntamento e ad arrivare muniti di tessera sanitaria e documento di identità".