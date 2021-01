Studenti scuole superiori, da domani partono i tamponi rapidi in farmacia per un ritorno a scuola in sicurezza

Una nuova iniziativa per permettere agli studenti delle scuole secondarie di secondo grando, di tornare alle lezioni in presenza nella massima sicurezza possibile, nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria e della "zona arancione".

Partirà da giovedì 21 gennaio, in Umbria, l'attività di screening e monitoraggio attivo promossa dalla Regione Umbria alla quale ha aderito anche Assofarm Umbria, il sindacato delle farmacie pubbliche.

Obiettivi e organizzazione

“L'obiettivo dell'iniziativa – spiega il coordinatore regionale di Assofarm, avv. Antonio D'Acunto – è quello di testare, per dare vita a un monitoraggio costante, i ragazzi delle superiori ora che ripartono le scuole. L'attività sarà svolta attraverso dei test antigenici nasali rapidi che danno il risultato in 15 minuti”.

Quanto all'organizzazione del servizio, saranno istituite delle unità mobili in collaborazione con la Croce Rossa nelle diverse città dell'Umbria (sul fronte delle farmacie pubbliche hanno aderito Terni, Foligno, Città di Castello, Spoleto, Umbertide, Bastia Umbra).

“A Perugia – sottolinea il presidente Assofarm – abbiamo individuato la postazione nei pressi della Farmacia Afas di Ponte D'Oddi, in virtù dell'ampio spazio adiacente il supermercato che eviterà che si creino ingorghi. Inoltre Afas si occuperà di mandare il camper mobile, o altra unità, nei comuni dove gestisce le farmacie ‘per conto’ come ad esempio Todi e Città della Pieve, laddove vi sia necessità e richiesta”.

Servizio gratuito

In merito al servizio, D’Acunto aggiunge: “Sarà assolutamente gratuito e soggetto a prenotazione. A Perugia tutte le 14 farmacie facenti capo ad Afas raccoglieranno le prenotazioni; il ragazzo o la famiglia interessata potrà chiamare direttamente la farmacia, la quale si occuperà di fissare l'appuntamento. I test si potranno poi svolgere all'interno del camper mobile della Croce Rossa il martedì, il giovedì e il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 13”.

Il monitoraggio contemplerà anche un'attività di tracciamento: “L'esito del test, una volta rilevato, sarà inserito nel sistema informatico interno in uso alle farmacie”.

Sinergia pubblico-privato

Federfarma e Croce Rossa Umbria aderiscono e collaborano all'iniziativa, in un momento in cui è quanto mai fondamentale che tutti i soggetti "in campo", da quelli pubblici a quelli privati, operino in sinergia per garantire alla popolazione le massime condizioni di sicurezza.