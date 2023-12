Università per stranieri, la denuncia della Cgil: "Stipendio tagliato al personale e indennità raddoppiata per il rettore"

La Flc Cgil Umbria denuncia la decisione dell’Università per Stranieri di Perugia di non pagare l’indennità di lingua ai suoi dipendenti tecnici e amministrativi per il 2023, sostenendo che si tratta di una violazione dello Statuto dell’ateneo e di una misura ingiusta e priva di motivazioni: “Con questa delibera assunta dal Cda – scrive in una nota la Flc Cgil Umbria e Perugia - i lavoratori si troveranno improvvisamente privati di una somma che da oltre trent’anni veniva erogata ogni mese di ottobre e che è in stretta correlazione con la peculiare missione che caratterizza la loro università come ateneo a ordinamento speciale”.



Il sindacato critica inoltre l’aumento delle indennità di carica del rettore De Cesaris e di altre figure interne all’ateneo: “L’aumento è stato approvato a maggioranza con minimo scarto e il decisivo voto dello stesso rettore – rimarca la Flc Cgil - benché la minoranza dei consiglieri avesse vivacemente segnalato l’evidente inopportunità e intempestività dell’iniziativa, assunta nel momento in cui le famiglie dei dipendenti si vengono a trovare inopinatamente prive di risorse su cui ritenevano, con buone ragioni, di poter contare”.

La Flc Cgil esprime la sua disapprovazione e il suo sconcerto per queste scelte: “Nel momento in cui si impongono gravi e non condivisi sacrifici ai lavoratori sarebbero occorsi, quantomeno, ben altra sensibilità e stile di comportamento”.