Oltre 280 centauri per la Benedizione dei Caschi a Casa Castalda: parte la stagione 2022

Circa 280 bikers di 23 motoclub, l’associazione MotoTurismoUmbria, 280 bikers si sono ritrovati domenica 3 Aprile a Casa Castalda, presso il Dolmen, il monumento in ricordo di tutti i motociclisti che non ci sono più, per la tradizionale benedizione dei caschi impartita da Don Raniero, parroco di Parrano e grande amico dei motociclisti e delle motocicliste.

Nonostante il freddo pungente e le nuvole minacciose, sono arrivati in tanti al belvedere di Casa Castalda ricevuti dal Sindaco di Valfabbrica, Enrico Bacoccoli, dal comandante dei Carabinieri di Perugia Tamara Nicolai, in collegamento streaming direttamente dal Dolmen la giornalista di Rai Tg2 Motori, Maria Leitner, Oriano Anastasi, Presidente del Motoclub dei Vigili del Fuoco ed Eros Celaia, presidente del Motoincontro Fabio Celaia.

Dopo la benedizione, c'è stato il minuto di rumore in ricordo di chi non c’è piu e la partenza verso Perugia per un aperitivo offerto dal centro commerciale Ipercoop di Collestrada.

Il secondo appuntamento con i bikers di tutto il centro Italia è per domenica prossima, 10 aprile alle ore 10 a Pian di Massiano per il primo motoraduno #BikersInLove organizzato dal MotoTurismoUmbria all’interno dell’evento Perugia in Love, una tre giorni di eventi legati ai luoghi del cuore in città organizzati dall’Associazione Luoghi Invisibili.