LA GUIDA Sushi, mon amour! Dove mangiare il miglior sushi a Perugia secondo Tripadvisor

Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dei migliori locali di Perugia, secondo le impressioni di chi ci è stato. Dopo aver sondato quali sono secondo Tripadvisor le migliori steak house, le migliori pizzerie e le più apprezzate gelaterie, adesso è il momento di scoprire dove vanno gli amanti del sushi quando vogliono gustare il miglior piatto in città.

Sempre Tripadvisor ci guida alla scoperta di dove secondo i clienti si mangia meglio: è Sushi Sakura in via Campo di Marte il re del pesce crudo in città, dove gli utenti affermano di aver mangiato il miglior sushi della loro vita. In seconda posizione il ristorante Il Vizio, "Super consigliato", dove oltre alla cucina asiatica si può trovare anche la cucina Mediterranea.

Terza posizione in classifica è per il Ristorante Valentina, in zona Elce, dove si può apprezzare in generale un'ottima cucina giapponese (ma anche cinese) e dove il servizio è un vero punto di forza.

Quarto posto nel ranking di Tripadvisor per il centralissimo Mercato Vianova, in via Mazzini, dove su 572 recensioni, 242 sono Eccellenti e 159 molto buone. A seguire, sempre rimanendo nell'acropoli perugina, si trova il ristorante Giapp-One, dove "Piatti eccezionali, gentilezza e simpatia" sono il punto di forza.

Spostandoci in zona Cortonese, i recensori di Tripadvisor consigliano il Ristorante Sushi Dao, considerato da alcuni il miglior ristorante Sushi a Perugia.

Tornando in centro, all'ottava posizione i clienti mettono Yuan, un ristorante sushi in corso Bersaglieri, con "Servizio veloce e locale pulito".

"Il suhsi è molto buono" secondo gli internauti di Tripadvisor in via Corcianese al Samurai, nono il classifica, seguito dal Restaurant grande Shanghai 2 di via Settevalli che, oltre ad essere un classico ristorante cinese, propone anche il sushi.

Pertanto, se avete voglia di dire la vostra sui migliori ristoranti che propongono suhi a Perugia, non dovete far altro che provare e lasciare le vostre recensioni su Tripadvisor: saranno utilissime a chi desidera orientarsi nella vasta offerta!