Perugia-Ancona, partiti i lavori di raddoppio: "Completamento previsto per la metà del 2024"

Raddoppio della Perugia-Ancona, partiti i lavori e lo scavo della galleria Casacastalda. “Si tratta di un’opera fondamentale –spiega l'assessore regionale Enrico Melasecche – che va a completare e raddoppiare un tratto della Perugia-Ancona molto importante, sia dal punto di vista della velocizzazione che della sicurezza del percorso". La Perugia-Ancona, aggiunge l'assessore, "è un'opera di vitale importanza per i collegamenti tra l’Umbria e l’Adriatico. Ed il nostro impegno – ha concluso Melasecche - ormai è tutto rivolto al rispetto della data di fine lavori prevista per la metà del 2024”.

Per completare il raddoppio del tratto da Valfabbrica a Schifanoia della Perugia-Ancona, sottolinea la Regione Umbria, "rendendo omogeneo così anche questo tratto con il resto dell’itinerario stradale, sono previsti interventi, di competenza diretta Anas, unificati e finanziati nel Contratto di Programma Anas Ministero 2016-2020 per complessivi 134,72 milioni di euro".

I lavori appaltati "riguardano in particolare quindi il raddoppio di due Gallerie Picchiarella (Lunghezza 874m) e Casacastalda (Lunghezza 1.545m) ed il completamento di due Viadotti Tre Vescovi (130 m) e Calvario (60m) per i quali nel corso di precedenti appalti sono state già realizzate le elevazioni (pile e spalle), per uno sviluppo complessivo di circa 3,13 Km".

Dei lavori precedentemente eseguiti e aperti al traffico nel 2016, prosegue la Regione Umbria, "era rimasto escluso, per motivi di capienza economica, il tratto di carreggiata sinistra (direzione Perugia) in corrispondenza delle citate opere, che sono ora in corso di raddoppio o completamento. Anas ha consegnato, il 3 novembre 2020, i lavori all’impresa R.T.I. Donati. La durata prevista è di 1290 giorni (circa 3 anni e mezzo) per un importo contrattuale netto dei lavori di euro 81.517.448 in seguito al ribasso d’asta del 27 per cento". A gennaio "si è proceduto a varare il viadotto Calvario".