Superenalotto, pensionato rigioca la schedina ma c'è una sorpresa: "Hai vinto 71mila euro"

Una sorpresa incredibile per un pensionato perugino sui 70 anni, che si è presentato al bar Pippo nella zona di Sant'Andrea delle Fratte per rigiocare ancora una volta la sua schedina. "L'ho passata nella macchina - racconta il proprietario del bar Marco Baciocchi - ed è uscita una scritta 'strana': una vincita di 71.843 euro".

L'uomo infatti non si era accorto di aver centrato diversi 4 con un sistema da 21 euro (21 colonne) nell'estrazione di sabato scorso. Una notizia non facile da comunicare così su due piedi: "Quando gliel'ho detto è rimasto senza parole e non ci credeva - racconta ancora il proprietario del bar - lì per lì ho aquasi avuto paura che si sentisse male". Pian piano però ha realizzato che era successo davvero: "Era felicissimo e ha detto che quando incasserà la vincita pagherà da bere a tutti. Siamo felici anche noi perché non si è trattato di una persona di passaggio, ma di un nostro cliente abituale che è anche un amico".