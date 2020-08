Fortunata vincita in Umbria da 158mila euro, centrato un 5 al Superenalotto

Vincita fortunata in Umbria. Un giocatore è riuscito a centrare l'unico "5" al Superenalotto, portandosi a casa oltre 158mila euro. La schedina vincente è stata giocata martedì 25 agosto alla tabaccheria Pontremoli in via Po 34, ad Orvieto.

Nessun "6" nella prima estrazione della settimana (l'ultimo, da 59 milioni di euro, è stato centrato lo scorso 7 luglio a Sassari) ed intanto il jackpot è volato a 30,8 milioni di euro.