Superenalotto SuperStar, tre biglietti vincenti non riscossi in Umbria: resta poco tempo

Tre biglietti vincenti - 10mila euro l'uno - del Superenalotto SuperStar ancora da riscuotere. E sono in Umbria. Dei 900 premi del “New Year’s Show” di SuperEnalotto SuperStar, spiega una nota di Sisal, "sono 3 quelli non ancora riscossi in Umbria". Ecco il codice, la località delle vincite e la data di scadenza per riscuotere.

Estrazione 180 di giovedì 28 dicembre 2023: biglietto 5428BRM180045 venduto a Bastia Umbra e biglietto 5837ARM1800209 venduto a Passignano sul Trasimeno. La scadenza per riscuotere i 10mila euro è il 27 marzo 2024.

Estrazione 182 di sabato 30 dicembre 2023: biglietto 5844ARM182032 venduto a Magione. La scadenza per incassare è il 29 marzo 2024.