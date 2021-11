Superenalotto, centrato un "5" da 38mila euro a Castel del Piano

Perugia baciata dalla fortuna. Nessun “6” nell’estrazione di ieri del SuperEnalotto, ma a Castel del Piano è stato centrato un “5” da quasi 38mila euro.

Come riporta Agipronews, un “5” da 37.825 euro (altri quattro “5” sono stati registrati nell’estrazione) è stato centrato presso l’edicola di via Strozzacapponi 131/135 a Castel del Piano, in provincia di Perugia.

Per la prossima estrazione il Jackpot vola a 105,4 milioni di euro. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone. In Umbria il “6” manca dal settembre 2011 quando a Gubbio fu conquistato il jackpot del valore di 65 milioni di euro.