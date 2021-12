INVIATO CITTADINO Superbonus a Perugia, concluso l'intervento su un edificio del 1953

Concluso a Perugia (entro la cerchia cittadina: Stazione / Pallotta / Monteluce / Elce), il primo degli interventi ecobonus su un edificio del 1953. Com’è noto, a seguito della innovazione introdotta dal c.d. 110%, il mondo della edilizia, in coma profondo, ha ripreso vigore con un’apertura diffusa di tanti cantieri in tutto il Paese. Puntando i riflettori sulla realtà del capoluogo, l’esempio sul quale ci soffermiamo è quello di un fabbricato in Via Pico della Mirandola, 2 (si affaccia sulla Via dei Filosofi, difronte distributore IP), di 6 piani fuori terra, completamente rinnovato sotto il profilo energetico.

“La zona in cui sorge – ci dice Paolo Anderlini – è sottoposta a tutela paesaggistica”. “Pertanto – aggiunge – particolare attenzione è stata attribuita alle scelte progettuali, quali la tipologia del materiale isolante (lana minerale, stabile nel tempo e incombustibile), la gamma di colori (giallo ocra per i piani abitativi e rosso mattone per il piano autorimesse), il genere di infissi (in legno colore bianco), la tipologia delle riquadrature degli infissi (travertino).

L’edificio, risalente a poco dopo la guerra, con struttura in pietra, era in classe energetica “G”. Con i lavori svolti, la nuova classe energetica è la “D”.

Aggiunge il progettista: “L’insieme degli interventi principali è l’isolamento termico a cappotto di tutte le pareti perimetrali (spessore isolante cm. 16), l’isolamento termico del sottotetto e del soffitto delle autorimesse, la nuova centrale termica con due gruppi termici a condensazione ad altissimo rendimento a gas metano e i nuovi infissi. Oltre a ciò, ciascun appartamento è stato dotato di recuperatori di calore, i quali consentono il ricambio dell’aria senza aprire gli infissi”.

Concludendo che: “Il benessere termo-igrometrico degli occupanti risulta oggi molto elevato, a fronte di una riduzione dei consumi di energia non rinnovabile quale è il gas”.

Un esempio che, fortunatamente, si sta diffondendo in tanti rioni della nostra città. Specialmente nelle zone di più recente insediamento. Il che porta facilmente a rilevare come sarebbe auspicabile fruiscano dei benefici governativi tante costruzioni dei rioni più vecchi che necessitano di interventi radicali.