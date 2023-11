Una donazione di card gioco e certificati da supereroe per far sorridere i bambini in ospedale

In questo freddo giovedì di novembre, al reparto di Oncologia dell’Ospedale di Perugia sono arrivati dei giochi speciali per i bambini che si sottopongono alle visite non oncologiche.

Si tratta di card gioco e certificati da supereroe che il personale distribuirà ai piccoli che andranno negli ambulatori del Globulo Rosso e di Oncologia.

Il progetto ha lo scopo di rendere più leggera la permanenza in ospedale per i bambini che, mentre aspettano le visite, potranno divertirsi con le card e scaricare l’App super poteri. I bambini, accompagnati dal Gufo Ugo, assistente del Dottor Pozione, potranno accedere a contenuti che combinano il divertimento con l'apprendimento di buone pratiche igieniche e sanitarie.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l'Associazione Giacomo Sintini, Brave Potions e la Tipografia Ponte Felcino, che hanno voluto donare un po’ di allegria ai piccoli pazienti.

“Sono molto felice della donazione di oggi poiché credo consentirà ai piccoli pazienti di vivere meglio il momento delle visite ed allo stesso tempo sarà un valido strumento a sostegno del personale medico e sanitario” ha sottolineato Jack Sintini presidente dell’associazione Giacomo Sintini.

Alberto Piras, Ceo di Brave Potions e ideatore del progetto super poteri, ha aggiunto: “Devo ringraziare Jack Sintini per aver creduto nel progetto. Ho conosciuto Jack ad un evento aziendale, e sono orgoglioso di poter dire che Brave Potions contribuira? alla missione dell’Associazione Sintini”.