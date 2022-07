"Super estate", Superenalotto premia 4 fortunati vincitori in Umbria

SuperEnalotto rimane accanto agli italiani anche nel periodo estivo, per regalare loro premi e sorrisi. E mentre qualcuno sta ancora scegliendo la meta per i propri viaggi, c’è chi sta già festeggiando grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “SUPER ESTATE”, che ha assegnato nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n.83 di martedì 12 luglio 2022, n.84 di giovedì 14 luglio 2022 e n.85 di sabato 16 luglio 2022) ben 300 premi garantiti da 50.000 euro ciascuno.

Per scoprire se si è tra i fortunati vincitori, basterà verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco e indipendenti dai numeri della sestina estratta.

In vetta alla classifica, la regione più fortunata è stata la Lombardia. Segue sul podio al secondo posto la Campania, mentre al terzo posto si classifica il Lazio. L'Umbria è quasi in fondo alla classifica con 4 vincite nella provincia di Perugia, ma i fortunati non si lamenteranno.

L’iniziativa “SUPER ESTATE” di SuperEnalotto SuperStar ha distribuito, complessivamente, 15 milioni di euro ai fortunati vincitori e tanti sorrisi anche a coloro che, pur non avendo vinto i super premi da 50.000 euro, hanno potuto distrarsi e divertirsi, ritrovando così un pizzico di serenità.