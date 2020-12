In Tv la storia e le testimonianze di ex pazienti del Chianelli: tanti i big a sostegno della Onlus perugina

La storia, i racconti di pazienti ormai guariti, le testimonianze e le interviste. Si chiama “Sulle Ali del Gabbiano” la trasmissione umbra realizzata dal Comitato per la Vita “Daniele Chianelli per ripercorrere la lunga avventura della Onlus perugina. Il programma, per la regia di Gianluca Ficola, sarà trasmesso nelle emittenti locali a partire da martedì 29 dicembre da TRG alle ore 21 e mercoledì 30 alle 20,30 su Tef ed è condotto dai giornalisti Paola Costantini e Alberto Scattolini. Tante le interviste, a cominciare da Franco Chianelli, presidente e fondatore dell’associazione onlus per la cura e la ricerca sui tumori del sangue che colpiscono bambini ragazzi e adulti e al professore emerito Massimo Fabrizio Martelli padre della prestigiosa scuola di Ematologia perugina che, primo al mondo, ha effettuato nel 1990 un trapianto di midollo osseo da donatore incompatibile. Significative anche le interviste ad ex pazienti, ormai guariti che hanno raccontato alla giornalista Valeria Marini la loro esperienza e lo stretto rapporto con il Comitato.

Momenti di musica e intrattenimento con ospiti speciali: il ventriloquo Nicola Pesaresi, la cantante ex concorrente di X Factor Annalisa Baldi e con il frate tenore, Alessandro Brustenghi. Nel corso della trasmissione è stata anche lanciata la canzone “Buon Natale” eseguita da Andrea Paris, Nicola Pesaresi, Lele Sarallo e Antonio Lo Cascio e realizzata per raccogliere fondi in favore del Comitato. Numerosi anche i collegamenti con i tanti sostenitori del Comitato come Neri Marcorè e Mauro Casciari, Andrea Paris e Laura Chiatti.