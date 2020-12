INVIATO CITTADINO Suburbia celebra i suoi primi 40 anni

Non solo Blind. Suburbia celebra i suoi primi 40 anni. Ponte San Giovanni incubatore di talenti musicali. X-Factor figlio ideale del gruppo Suburbia (?) la cui innovativa esperienza musical-social-culturale si apre il giorno di Santo Stefano del 1980.

Un’avventura entusiasmante, riferita nel libro “Quelli del Suburbia” (di Augusto Croce, Antonella Guerrini, Giovanni Romualdi, editore Promo Video) che recupera più che mai attualità in occasione del quarto decennio di anniversario.

Quel libro, che racconta la storia di un’amicizia e di un sogno londinese nella provincia umbra, è di nuovo disponibile in alcune librerie cittadine come la Libreria Grande e T-Trane.

Perché non farne dono in occasione del Natale? I protagonisti di quella straordinaria avventura, anticipatrice di gusti e di tendenze, hanno realizzato una speciale immagine, in forma di “cartolina ricordo”. Ci capiterà di intercettarla sui social e in vari media cittadini.

Inoltre, la piattaforma “Futura.FM”, magazine interattivo di musica, stile e cultura, fresco di nascita, pubblica una testimonianza/podcast scritta per l’occasione da Fabrizio Croce (Fofo), il più giovane, all’epoca, tra i protagonisti di quella esperienza. Come allegato di lusso una Playlist contenente 40 brani. Numero non casuale, in quanto corrisponde alle quattro decine dell’anniversario. Brani rimasti nel cuore e nella mente di quanti vissero quella stagione di intensa creatività. Ma che non hanno perso validità. Questo è il link. Buona lettura e buon ascolto.