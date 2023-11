Cristina Galassi, un'esperta di arte e musei candidata alla guida della Galleria nazionale dell'Umbria e di Palazzo Barberini

Una mostra su Perugino, a chiusura delle celebrazioni nell’anno del cinquecentenario della morte del Divin pittore, l’attività didattica e di ricerca all’Università degli Studi di Perugia, la gestione dei musei universitari e l’inserimento nella decina di nomi dai quali uscirà il direttore della Galleria nazionale dell’Umbria e di Palazzo Barberini. È un autunno molto intenso per la professoressa Cristina Galassi che mi riceve nel suo studio tra un appuntamento con gli studenti e una sessione di esami.

Professoressa, iniziamo a parlare della mostra del Perugino. In occasione del cinquecentenario c’è stata la mostra alla Galleria nazionale, Città della Pieve ha dedicato al pittore un’ampia rassegna, la diocesi di Perugia ha organizzato dei percorsi specifici. Il Comune di Perugia ha organizzato una mostra che racconta Perugino in un altro modo. Lei e il professore Francesco Federico Mancini ne siete i curatori. Qual è l’idea dietro questa esposizione?

“La mostra nasce dalla volontà di mettere in risalto tre elementi collegati alla storia e alla vita di Perugino: il primo è quello della ricostruzione delle botteghe artigiane attraverso l’idea che se ne aveva nell’800, attingendo alla letteratura artistica, alle fonti biografiche, che siano romanzate o vere, come nel caso di Vasari; il secondo elemento è l’importanza dell’aneddotica, delle leggende delle vita degli artisti nel racconto dei secoli seguenti, andando a indagare come nascono le vite leggendarie degli artisti, che siano antichi o moderni, tanto che in mostra ci sono rappresentazioni di Perugino, Raffaello e Michelangelo, ma anche Apelle o Zeusi, come si consolidino elementi ricorrenti, quali ad esempio il fatto che l’artista è sempre superiore alla società civile, è in rapporto con il reale, oppure ha una relazione con la modella, Perugino e la moglie Chiara Fancelli che diventa modella per le sue Madonna, oppure Giotto che ritrae la pecora con un carboncino su una pietra sotto l’occhio di Cimabue, aneddoto che ritorna anche per altre vite di artisti, quindi il rapporto con la natura, il confronto con il reale e l’allievo che supera il maestro, Cimabue e Giotto, Perugino e Raffaello (sarà proprio il padre di questi a chiamare Pietro Vannucci “divin pittore”); in ultimo, che però è un fattore chiave, è l’elemento identitario. In mostra, infatti, ci sono opere che vanno dal 1820 ai primi del ‘900, quindi identificativi di periodo in cui il Paese, tra idee risorgimentali e unitarie, cerca, tramanda e divulga le proprie radici attraverso i personaggi, quelli che possono essere i padri fondatori che attraverso l’arte e la letteratura, hanno forgiato anche l’idea di Nazione. Così nell’incontro tra Giotto e Dante si mettono in luce i due grandi maestri che hanno inventato la pittura e la lingua italiana. La mostra non è solo un insieme di belle opere, ma ha un profondo valore identitario: ho contato ben 60 personaggi rappresentati che fanno parte della nostra memoria collettiva nazionale, figure che ci parlano della nostra civiltà”.

Professoressa, nella sua attività di ricerca e studio nel settore della Storia della Critica d’Arte, Museologia e critica artistica e del restauro solo per citarne uno, ha dedicato molta attenzione agli aspetti regionali, e qui penso ai suoi studi su Palazzo Trinci di Foligno e il volume sulle requisizioni napoleoniche e i tesori trafugati dall’Umbria, alcuni dei quali non sono più tornati. Oppure penso al suo impegno per il Cams, il Centro d’ateneo per i musei scientifici e alla direzione della Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici, nonché consigliere e membro del comitato d’indirizzo della Fondazione per l’Istruzione Agraria di Perugia, occupandosi del patrimonio storico artistico della Basilica di San Pietro a Perugia. Adesso è nella decina di nomi dai quali dovranno uscire i direttori della Galleria nazionale dell’Umbria e di Palazzo Barberini, nel suo caso. Come si inserisce nel suo curriculum questa scelta di una eventuale direzione?

“I compiti dell’Università sono quelli di ricerca, della didattica e la famosa terza missione, cioè il rapporto con la storia e il territorio e la sua valorizzazione. Non posso illustrare la mia idea riguardo alla gestione della Galleria nazionale dell’Umbria, in quanto la illustrerò alla commissione a Roma l’8 novembre, ma posso dire che questa mia candidatura va intesa come una summa che mette insieme tutto il mio curriculum. I miei studi, le ricerche, la gestione dei musei, la conoscenza della Galleria nazionale dell’Umbria, sono un bagaglio culturale, professionale e personale che mi spinge a mettermi al servizio della comunità per valorizzare il territorio, favorirne la conoscenza e lo sviluppo. Dico territorio perché non parliamo solo della Galleria nazionale, ma di tutto il sistema dei musei nazionali regionali. Immagino la Galleria come un luogo identitario, appunto come dicevo prima per la pittura, un luogo che rafforza il legame con il territorio, non c’è Perugia o Terni, c’è la ricchezza del patrimonio artistico regionale. Un patrimonio che va fatto entrare nella vita delle persone, la Galleria deve diventare un luogo dove ognuno può trovare la propria identità. E questo si ottiene mettendo in dialogo gli spazi, le opere, le persone e il territorio. Dialogo che ritengo di aver aperto durante la mia direzione del Cams, con alcuni musei che sono stati aperti in quel periodo, visto che prima erano chiusi o non organizzati. Lo stesso dicasi per il contributo alla valorizzazione del patrimonio della Fondazione agraria di San Pietro, parliamo di 1.200 opere, il secondo patrimonio per estensione dopo la Galleria nazionale dell’Umbria. Quanto all’accenno al mio volume sulle requisizioni napoleoniche, posso dire che sono stata chiamata proprio a testimoniare e raccontare le requisizioni durante il processo, organizzato dal Rotary, che vedrà Napoleone sul banco degli imputati, con il procuratore generale Sergio Sottani ad accusarlo”.