No al ridimensionamento scolastico: gli studenti umbri protestano davanti Palazzo Donini

“Gli accorpamenti scolastici limitano il diritto alla rappresentanza, il personale sarà ridotto e la qualità della didattica inevitabilmente peggiorerà. Dovremmo invece discutere di come potenziare e rendere più accessibile la formazione nella nostra regione tramite investimenti, servizi e borse di studio per le fasce di reddito più basse” è quanto sottolineato da Francesco Palmiotto, coordinatore regionale di Altra Scuola - Rete degli Studenti Medi Umbria, oggi mercoledì 20 dicembre, durante il flash mob davanti Palazzo Donini per dire no al ridimensionamento scolastico nella regione.

Si legge nella nota degli studenti: “Siamo stati davanti alla regione con studenti da tante scuole di tutta l’Umbria per chiedere alla giunta regionale di riconsiderare queste decisioni e fare marca indietro”.

E ancora: “Da questa estate in tutta Italia si è avviato un percorso con l’obbiettivo di ridimensionare gli istituti scolastici, diminuendo l’autonomia delle scuole più piccole. Questo percorso non ha voluto tenere in considerazione la voce degli studenti, non ha coinvolto i sindacati studenteschi e non ha voluto interpellare le rappresentanze studentesche in queste importanti decisioni”.

Gli studenti chiedono dunque di essere ricevuti dall’assessore regionale Agabiti e di trovare soluzioni al ridimensionamento scolastico che minaccia l'identità e l'eccellenza di alcune scuole. In particolare, gli studenti dell'Alberghiero di Assisi, rivendicano il valore della loro scuola che ha ottenuto riconoscimenti dall’Unesco e dalla Repubblica come scuola d’eccellenza.