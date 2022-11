Quando il flash mob è portatore di cultura e formazione. Mai visti tanti ragazzi sfilare coi libri in mano per l’acropoli. Davanti alla Fontana, in piazza Grande, per corso Vannucci. In file diligenti e ordinate, sotto l’accorta vigilanza di insegnanti responsabili.

L’iniziativa così coinvolgente si chiama “Io leggo… perché”. E il perché, in senso formativo, lo lasciamo immaginare al lettore.

I “freghi” sono studenti, perugini e non, della San Paolo, scuola massicciamente movimentata dallo slogan “Donateci un libro!”. Per entrare a far parte di quel club aristo/democratico che accomuna i cittadini amanti della lettura. Per capire, e far capire, l’importanza del dono. Perché un libro donato è tuo per sempre. Perché ne hai affidata ad altri la custodia. È come un albero piantato perché anche altri possano raccoglierne il frutto.

Il flash mob copre la settimana dal 5 al 13 novembre: è possibile acquistare, nelle librerie aderenti, libri da donare alle scuole di ogni ordine e grado. Sarà poi cura degli editori aggiungere ulteriori donazioni.

L’iniziativa si svolge per tutto lo Stivale. È promossa dall’Associazione italiana editori e sostenuta dal Ministero per la Cultura, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

I ragazzi sono stati contenti, anche per l’attenzione loro riservata da un pubblico indiscriminato che girava per l’acropoli. Battuta dalla tramontana. Che scuoteva lo striscione di carta, realizzato con le loro mani. Faticavano a tenerlo disteso. C’era scritto: “Io leggo”. Si vorrebbe che questa fosse la pietra angolare sulla quale costruire l’edificio sociale di domani. Iniettando amore per la cultura. L’unico cibo di cui non si dovrebbe mai essere sazi. Specie fra i travertini della Vetusta, carichi sin storie e memorie. Memorie raccontate dai libri e dalle pietre. Basta saperli ascoltare.