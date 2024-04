Studenti in aula dal giudice di pace per comprendere i meccanismi della giustizia

Gli studenti dell’istituto Pascal di Perugia hanno trascorso una pattinata negli uffici del giudice di pace per capire come funziona la giustizia e come si svolgono le udienze.

Protagonisti della giornata, accompagnati dai loro docenti, sono stati gli studenti del terzo servizi commerciali della scuola perugina, nell’ambito della partecipazione al “Progetto Legalità”.

Gli studenti e i docenti hanno assistito alle udienza del giudice Candeloro, ponendo domande al giudice per comprendere gli aspetti tecnici e di diritto nello svolgimento dell’udienza, con particolare attenzione ai risvolti successivi alla pronuncia di una sentenza di condanna o di assoluzione.

Studenti molto attenti anche alle modalità di conduzione del dibattimento e alle domande poste dal pubblico ministero e dagli avvocati di parte civile o della difesa.

Alla cancelliera, infine, il compito di spiegare gli aspetti tecnici dietro ogni appuntamento davanti al giudice di pace, la preparazione dei fascicoli processuali e gli adempimenti burocratici prime e dopo l’udienza.