Studente morto in un incidente stradale, l'Università consegna un attestato di benemerenza ai familiari

Jonathan Bardus, originario di Cividale del Friuli, studiava a Perugia, iscritto al IV anno di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia. Lo studente è prematuramente scomparso il 27 agosto 2022, in un incidente stradale a Selci Lama, in provincia di Perugia.

L'Università di Perugia ha deciso di consegnare un attestato di benemerenza alla memoria ai familiari di Jonathan: papà Ivano, mamma Rita, i fratelli Giulio ed Elisabetta.

Intervenuti, in rappresentanza dell’Ateneo di Perugia, fra gli altri, il direttore del Dipartimento Fabrizio Rueca, i professori Antonio Di Meo, Fabrizio Passamonti e il direttore sanitario dell’ospedale veterinario Francesco Porciello.

La famiglia Bardus ha voluto esprimere il ringraziamento al rettore Maurizio Oliviero, per il riconoscimento che l’Università degli Studi di Perugia ha conferito a Jonathan, all’intera comunità accademica perugina: al Consiglio di corso di studio, al Consiglio di Dipartimento, al Senato Accademico, a tutti i docenti, al personale, agli studenti, a cominciare dai compagni di corso.

"La vostra benemerenza – è stato evidenziato dalla famiglia Bardus nel corso della cerimonia - è di un valore inestimabile: a voi la nostra profonda gratitudine per aver così apprezzato la sua presenza in Ateneo. Jonathan non è stato solo nostro figlio, bensì parte di molti di voi e del mondo. Non ci sono parole adeguate a esprimere il senso di riconoscenza che una famiglia prova nel sapere che il proprio amatissimo figlio è stato così apprezzato nel suo darsi alla vita accademica, e soprattutto di aver potuto fare proprio il senso di identità che ha visto e imparato da voi".

L’assegnazione dell’Attestato di Benemerenza era stata deliberata dal Dipartimento di Medicina Veterinaria con la seguente motivazione: “Lo studente Jonathan Bardus, prematuramente scomparso il 27 agosto 2022, ha proficuamente frequentato il percorso di studi della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, senza riuscire a concluderlo. Inoltre, come rappresentante degli studenti, ha partecipato alla vita del Dipartimento di Medicina Veterinaria e alle attività di diverse Commissioni di Dipartimento con forte spirito di appartenenza”.

E il ricordo di Jonathan è anche affidato all’associazione Piuma, fondata in sua memoria: è stato lo stesso nome che il giovane aveva dato al suo allevamento amatoriale. Fra le iniziative di Piuma, un premio di laurea da 5.000 euro destinato a un laureato in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia nel nome di Jonathan.