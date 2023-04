Studentato Adisu. L’edificio risorgerà, più sicuro e più bello… che pria. Ma non crescerà né calerà di un centimetro rispetto a quello appena demolito

Studentato Adisu. L’edificio rinascerà più bello e più superbo che pria... (“Bravo!”, “Grazie!”, avrebbe commentato Ettore Petrolini nelle vesti di Nerone). Ma non crescerà né calerà di un centimetro rispetto a quello appena demolito.

Queste le rassicurazioni pervenute ai condomini residenti al civico 8 di via Francesco Innamorati, edificio che fronteggia quello appena demolito. Evento di cui abbiamo dato notizia esclusiva in anteprima, corredato di documentazione fotografica [ INVIATO CITTADINO Come ti demolisco il collegio Adisu fra via Innamorati e via Elce di Sotto. Un evento… spettacolare (perugiatoday.it) ].

Dunque, nessun salto di gioia per il recuperato skyline. Come qualcuno si era illuso potesse essere.

Una esultanza temporanea che durerà solo qualche mese. In attesa che, si dice nel giro di due anni, venga ricostruito l’edificio “con forma, dimensioni, aperture identiche a quelle esistenti”.

Questo assicura, in un documento, il dr. Gianluca Sabatini, dirigente dell’Adisu con ufficio in via Benedetta.

Una rassicurazione che conforta e… sconforta. Certo è che quella cubatura, in un luogo strategico e in sinergia con altri complessi studenteschi, non poteva andare sprecata.

Le operazioni di demolizione si sono svolte a tempo di record e anche la ricostruzione dovrebbe filare liscia e dipanarsi, almeno teoricamente, per un biennio. Sempre che non intervengano imprevisti, sempre possibili in questo tipo di operazioni.

Ecco spiegato il motivo della sopravvivenza della scala di emergenza. Probabilmente sarà al servizio della nuova costruzione.

Certo è che questa demolizione era indispensabile per motivi di sicurezza. Qualcosa di analogo è prevedibile circa il collegio di viale Zeffirino Faina. Tema sul quale avremo modo di tornare.

(Foto di Sandro Allegrini)