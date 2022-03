INVIATO CITTADINO È un perugino la stella emergente della string art

È un perugino la stella emergente della String Art (arte del filo), che unisce creatività ed esprit de geometrie.

Si chiama Mattia Rossi e di mestiere fa il tappezziere. Arte di famiglia che ha appreso dal nonno Ivo Bisello, noto artigiano con negozio in via Annibale Vecchi e laboratorio in via Bonaparte Valentini, all’Elce.

Si tratta di un lavoro composto da chiodi fissati su un supporto (spesso su tavola lignea) e dei fili colorati che vengono tirati, avvolti, collegati in continuum fino a disegnare immagini astratte, geometriche o anche soggetti resi in modo figurativo. Talvolta il prodotto porta sia un disegno sottostante che l’immagine ottenuta con String Art.

In definitiva, il risultato è ottenuto sommando le posizioni dei chiodi e dei fili, collegati e tirati a comporre sia le linee che le curve. Arditi geometrismi, immagini perfette, quasi ideali. È la posizione e la distanza dei chiodi a determinare un ordito più o meno fitto, a raccontare le immagini concepite nella fantasia e create con le mani, guidate da un progetto abbastanza preciso.

In origine, la tecnica veniva praticata nell’Ottocento col nome di ‘Curve Stitching’ (cuciture curve). L’insegnante Mary Everest Bool la inventò per avvicinare i bambini alla matematica e alla geometria. Fu anche un elemento didattico utilizzato nel metodo montessoriano.

A far capo dagli anni Sessanta del Novecento, in Europa la String Art diventa decorativa e addirittura una branca del mondo dell’arte.

Chiedo a Mattia. Come hai scoperto questa tecnica artistica?

“È avvenuto durante la quarantena forzata della pandemia. Non potendo andare al laboratorio, mi sono cimentato in questa esperienza e ne sono usciti risultati interessanti”.

Hai fatto vedere questi tuoi prodotti?

“Ho messo qualcosa nella pagina facebook, ottenendo risposte di consenso”.

Hai anche venduto qualcosa?

“Un po’. Esistono anche dei siti commerciali che ti promuovono e vendono per tuo conto, ma sono esageratamente onerosi”.

Date le richieste, non ti converrebbe dedicarti alla String Art a tempo pieno?

“Ho un mestiere e una tradizione di famiglia che mi piace continuare”.

Si può guadagnare da questo lavoro?

“Inizialmente ho venduto qualcosa. Ho anche diverse richieste in corso, anche se non riesco a far fronte a tutte. Ho esposto i miei lavori con buon successo in corso Garibaldi per Open District. Ma le ore richieste per realizzare un lavoro sono tante e non conviene dedicarcisi troppo: si dovrebbero chiedere prezzi piuttosto alti”.

Allora?

“Per adesso, faccio qualcosa per amici, parenti, gente che mi conosce. Senza sottrarre spazi al lavoro, ma dedicando alla String Art un po’ del mio tempo libero”.

Intanto Mattia mostra una carta dell’Europa, un leone, animali fantastici e geometrismi. Musicali si direbbe. Dato che string vale anche “corda di strumento”.

Ps. Per quel che vale, Mattia è un mio ex alunno, bravo, educato, generoso. L’ho visto bambino, pulcino implume, lo ritrovo adulto e… barbuto. Buon lavoro, ragazzo.