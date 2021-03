Coronavirus, l'emergenza sanitaria fa saltare corsi ed esami di italiano per richiedenti asilo

L’emergenza sanitaria da Covid-19 fa saltare anche gli esami di lingua italiana per gli stranieri in attesa del permesso di soggiorno.

Dopo l’annullamento della sessione di formazione civica per i cittadini stranieri in attesa di rilascio di primo permesso di soggiorno, programmata per il 24 febbraio (e per il recupero della quale lo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura di Perugia provvederà ad informare telefonicamente tutti gli utenti interessati quando saranno disponibili nuove date), è stato annullato anche il test d'italiano per stranieri richiedenti carta di soggiorno delle sedi di Foligno e Perugia e la sessione di formazione civica della sede di Perugia in programma per ieri, 3 marzo.

Anche in questo caso gli utenti interessati verranno inseriti in nuove sessioni di cui verrà data comunicazione anche su questo sito quando il Cpia1 di Perugia fornirà un nuovo calendario di appuntamenti e quando le norme per contenere l’epidemia da Covid-19 lo permetteranno.