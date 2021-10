"Strade deformate", il Comune di Perugia abbassa il limite di velocità a 30 e 20 km/h: la mappa delle vie

"Il piano stradale presenta numerosi tratti deformati dalla presenza di radici affioranti o che necessità di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria". Questo il responso del sopralluogo effettuato dal personale tecnico del Comune di Perugia per verificare lo stato di conservazione della strada in Via Ruggero d’Andrerotto e in Via Enzo Paolo Tiberi.

Un risultato che "per motivi di sicurezza della circolazione" e "in attesa delle opere di ripristino della sede stradale" ha portato il Comune ad "adeguare il limite massimo di velocità - come si legge in un'ordinanza di oggi (martedì 26 ottobe) - alle effettive condizioni e caratteristiche dei tracciati stradali (30 km/h in luogo di 50 km/h)" in Via Ruggero d’Andrerotto (sulla traversa di collegamento fra Via Raniero Fasani e il sovrastante tracciato principale della stessa Via Ruggero d’Andreotto) nonché in Via Enzo Paolo Tiberi (sull’intero tratto disciplinato a doppio senso di marcia compreso fra Via Ruggero d’Andreotto e Via Raniero Fasani).

Nei giorni scorsi, per lo stesso motivo, il limite massimo di velocità era stato abbassato addirittura a 20 km/h orari a via Madonna delle Grazie, traversa di via San Vetturino

Un abbassamento del limite massimo di velocità a 30 km/h è stato inoltre previsto da un'altra ordinanza di oggi per via del Tabacchificio e via Cortonese (previste anche alcune modifiche alla circolazione) per consentire gli interventi di realizzazione della nuova segnaletica stradale.