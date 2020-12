Operazione Strade Sicure, il plauso del questore di Perugia per la preziosa collaborazione Esercito e forze dell'ordine

Il questore di Perugia Antonio Sbordone ha incontrato il Comandante Umbria-Marche della “Task Force 3”, di stanza operativa presso la Caserma dell’Esercito Italiano Gonzaga di Foligno, colonnello Emilio Giglio.

Un incontro che è servito per esprimere i ringraziamenti per il lavoro svolto e per gli ottimi risultati conseguiti dagli uomini impiegati nella provincia perugina, sempre a fianco delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini.

La sinergia fra forze dell’ordine ed Esercito Italiano si è fatta sempre più proficua e l’azione coordinata dei militari, caposaldo dell’operazione Strade Sicure, ha portato ad ottimi risultati sotto il profilo di una reale e concreta opera di prevenzione sul territorio, resa possibile anche dall’impiego urbano degli equipaggi delle forze armate in funzione di prevenzione della criminalità e del terrorismo in numerose città italiane fra cui Perugia.

A Perugia il personale dell’Esercito Italiano ha apportato un prezioso contributo all’opera di controllo del territorio già effettuata dalle forze dell’ordine, con particolare riferimento ad alcune aeree della città come il quartiere di Fontivegge.